Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in den Hörsälen

Mit Corona schlief gezwungenermaßen an der Linzer JKU das Campusleben ein. Der Großteil der Vorlesungen wurde auf Online-Formate umgestellt, erst später wurden zumindest Labore wieder geöffnet. Doch das Leben am Campus kehrt erst jetzt, nach zwei Jahren Stillstand, wieder zurück. Da sind bereits tiefe Kratzer in der psychischen Gesundheit der Studierenden zu sehen, wie eine IMAS-Studie nun ans Licht bringt: Rund 67 Prozent geben an, dass sie ihre Mitstudierenden nicht oder kaum kennen; 58 % sagen, dass sie unter der Belastung der Corona-Pandemie leiden und antriebslos sind.