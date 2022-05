„Segeln zu Hause“ bewahrt Sie vor der Sonne

So hat man wenigstens auch zu Hause ein bisschen Segel-Gefühl, könnte man spaßeshalber meinen, doch beim Sonnensegel geht es um mehr: Man bekommt eine ganz andere Laune, wenn man auf dem Balkon, oder im Garten nicht sofort mit der prallen Sonne konfrontiert ist. Das Sonnensegel ist also auch in diesem Sinne ein „Game Changer“.