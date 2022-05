Der Trainer des österreichischen Eishockey-Nationalteams, Roger Bader, zeigt sich zufrieden mit den gezeigten Leistungen in der Vorbereitung. Aus zehn Spielen konnten „nur“ drei gewonnen werden - dafür haben viele Spieler wichtige Erfahrungen gegen Top-Nationen gesammelt. Bei der A-WM in Finnland sieht er sein Team als Aufsteiger in der Außenseiter-Rolle, trotzdem möchte man sich nicht schon vor dem Spiel geschlagen geben. Dennoch ist die Devise klar: „Mit dem Klassenerhalt haben wir Erfolg gehabt“, so der Schweizer. Am Samstag steigt das erste Kräftemessen mit Schweden. Das gesamte Interview mit Moderator Martin Grasl sehen Sie im Video!