„Helden des Alltags“ trauern um Jugendlichen

„Die waren alle so mutig und so beherzt“, sagt Harald Böhm leise. Er war zufällig an den Ort der Tragödie geeilt, weil er den ÖAMTC-Helikopter im Anflug zur Rettung beobachtet hatte. „Da ist der Bursche untergegangen“, schrie der Bademeister. Genau an dieser Stelle sprang der Augenzeuge ins dunkle Nass. Doch Böhm schaffte es nicht auf den Grund des „Ozeans“. Seine Hilferufe alarmierten den zufällig badenden Apnoe-Taucher Horst Lorenz.