Livemusik, Kabarett und Clubbing im Kulturhof

VÉLVEZ alias Thomas Castañeda begann im Alter von fünf Jahren Klavier und mit zwölf Orgel zu spielen. Als talentierter Autodidakt in Sachen Pop- und Weltmusik verfeinerte er in Wien seine Fähigkeiten und kultivierte sozusagen seine Kompositionen. Das Ganze mündete im Ensemble Donauwellenreiter (DWR), das für herausragende Livekonzerte ebenso gelobt wurde wie für atemberaubende Aufnahmen. Heute, Donnerstag, präsentiert VÉLVEZ sein erstes Album als Solopianist. Das Beste aus dem unlängst erschienenen „I will never die“ gibt’s ab 20 Uhr live im Kulturhof zu erleben.