Beinahe jede 11. Wohnung in Innsbruck steht leer

Beim Kampf für das leistbare Wohnen in Tirol wird ein Stichwort immer wieder genannt: Die Leerstandserhebung. Wie viele Wohnungen stehen leer? Nun lieferte die Stadt Innsbruck, als erste der Landeshauptstädte in Österreich, Antworten. Und die Antwort hat es in sich: Fast jede elfte Wohnung in Innsbruck steht leer, die genaue Leerstandsquote beläuft sich auf 8,9 Prozent. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Österreich gleichzeitig die Nummer eins beim Häuserbauen ist - kein anderes Land in Europa versiegelt tagtäglich so viel Fläche wie Österreich.