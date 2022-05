Das sind unsere Film- und Serientipps der Woche

Regisseur Clio Barnard hat für die sechsteilige Miniserie atemberaubende, mythische und unheimliche Bilder des ländlichen Englands geschaffen, in die sich die Bedrohung durch die unsichtbare „Schlange von Essex“ unnachahmlich einfügt. Es dauert nicht lange, und man hadert selbst mit sich: Existiert das Unheil im Moor oder bleibt es eine Metapher für alles Böse in der Gemeinschaft? Entwickelt sich die Geschichte zum Grusel-Thriller oder doch zur Schnulze über eine verbotene Liebe? In jedem Fall übertrifft die Streamingproduktion sogar die Romanvorlage, was natürlich auch an den glänzenden Leistungen von Danes, Hiddleston, Frank Dillane als Chirurg Luke und Hayley Squires als Coras Begleiterin Martha liegt. Ein Highlight!