Wenn eine Leihoma Kärntner Familien unterstützt

Die dreifache Mutter und sechsfache Großmutter leitet die Leihoma-Zentrale in Klagenfurt. Ihr gehören noch sieben Bezirksbüros mit insgesamt 220 Leihomas an – man könnte weit mehr vermitteln. „Es wird sogar schon für Ungeborene vorgefühlt, viele unserer Frauen sind in zwei bis drei Familien engagiert, es ist aber auch schon sehr geholfen, wenn man sich für eine Familie ein paar Stunden in der Woche Zeit nimmt.“