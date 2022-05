Schweine „Bacchus“ und „Mitra“ müssen ausziehen

Nun hat der Veterinär der Bezirkshauptmannschaft Braunau aber anders entschieden: In der Tierhaltungsverordnung wird nicht zwischen Hausschweinen oder Zuchtschweinen unterschieden, heißt es in einem Schreiben an die Gemeinde. Diese entschied in einem Bescheid an den Wohnungsbesitzer: Die Haltung von Miniaturschweinchen ist rechtlich nicht möglich.