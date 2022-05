Pläne für Großache neu konzipiert: Kössen wartet

Neustart: Nun Projekte in mehreren Orten geplant

Auf „Krone-Anfrage“ bestätigte dies Lukas Kraßnitzer von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes. Konkret geplant seien nun künstliche Überflutungsflächen in Oberndorf, St. Johann (Fieberbrunner Ache) und in Kirchdorf. Im Hagertal nur am Taleingang (nahe des Klärwerks Kirchdorf). „Lineare Maßnahmen, das heißt Dämme und Mauern, ergänzen diese Retentionsräume“, präzisiert Kraßnitzer. Nun werde die Bestvariante „vertieft“ - im Klartext: Es kann Jahre dauern.