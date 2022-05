Seiersberg: Unbekannte setzten Container in Brand

Am Mittwoch entdeckte eine Person gegen 21 Uhr ein Feuer auf einem Schottergelände in der Ganghoferstraße in Seiersberg. 28 Feuerwehrleute versuchten daraufhin den Brand zu löschen - vorerst ohne Erfolg. Erst musste ein Traktor den Container kippen, damit der brennende Inhalt ausgeleert und am Schrottplatz verteilt werden konnte. Daraufhin gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Feuer zu bändigen.