Ibrahimovic und Co. zaubern wieder in Kärnten

Austria Klagenfurt fordert Southampton

Zudem holt Empl auch Premier-League-Klub Southampton mit dem österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl nach Velden. Empl war total überrascht, dass Austria Klagenfurt einen Test gegen die Engländer am 18. Juli in Eigenregie ausgemacht hat - da will man wohl die Einnahmen alleine einstreifen.