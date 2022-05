TV-Doku: Attersee - Steile Felsen, tiefe Wasser

Das Wasser des Attersee genießt Skisprungstar Andreas Goldberger in vollen Zügen. Zum Beispiel nach einer Mountainbike-Tour hoch über dem See und besonders beim „Wandern mit der Taucherbrille“ in den Gimbachkaskaden. Danach schmeckt natürlich ein Zwetschgenbier, eine echte Spezialität gebraut in der „Bierschmiede“, gleich viel besser.