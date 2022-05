Grippeviren als Abkömmlinge der Pandemie 1918

Ein Team um Thorsten Wolff und Sébastien Calvignac-Spencer vom Robert Koch Institut in Berlin entnahm Proben aus konservierten Lungen, die von Opfern der Spanischen Grippe stammen und in medizinischen Archiven in Österreich und Deutschland aufbewahrt werden. Aus einem Lungenpräparat der Charité in Berlin konnten sie das Virenerbgut komplett sequenzieren, bei zwei weiteren Proben teilweise. In zwei Präparaten aus der medizinischen Sammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien im Narrenturm in Wien-Alsergrund war hingegen kein Virenerbgut mehr nachzuweisen, heißt es in der Arbeit.