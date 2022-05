US-Mordverdächtiger und Justizbeamtin gefasst

Nach eineinhalbwöchiger Fahndung hat die Polizei in den USA einen Mordverdächtigen und eine Justizvollzugsbeamtin festgenommen, die ihm bei der Flucht aus der Haft geholfen haben soll. Casey White (38) und Vicky White (56) - die nicht miteinander verwandt waren - hatten möglicherweise eine romantische Beziehung unterhalten. Die Frau starb nach einer Verfolgungsjagd an einer selbst zugefügten Schussverletzung. Casey, so ein Sheriff, würde „nie wieder das Tageslicht sehen“.