Zugunglück in NÖ: Bergung mit Spezialkran

Ein Todesopfer und ein Dutzend teils schwer Verletzte: Es ist eine verheerende Bilanz nach dem Zugunglück am frühen Montagabend im niederösterreichischen Bezirk Mödling. Wie berichtet, war ein Zug der Raaberbahn entgleist, zwei Waggons kippten in der Folge um. Am Dienstagmorgen war die Bergung der Bahn in vollem Gange.