Selbst bei Abstieg kein Umbruch im Rheindorf

Mit allen anderen Akteuren haben die Rheindörfler Verträge abgeschlossen, die sowohl für die Bundesliga und auch für die 2. Liga gültig sind. Damit ist klar, dass im Falle eines Abstiegs ein durchaus ausreichender Kader zur Verfügung stehen würde. „Einen großen Umbruch wird es nicht geben, egal ob wir in der Bundesliga oder in der 2. Liga spielen“, sagt Sportchef Werner Grabherr. Viel Interesse an Altach-Spielern ist grundsätzlich nicht zu erwarten, bislang ranken sich einzig um den derzeit verletzten Jungstürmer Noah Bischof ein paar Gerüchte. Der Göfner hat in Altach aber einen laufenden Vertrag bis zumindest Ende der Saison 2022/23.