Schräger Humor: Klagenfurter erhält Stipendium

„Schön absurden Blickwinkel“

Der 27-Jährige, der die Akademie für Darstellende Kunst in Bayern besucht hat, schon in Fernsehserien wie Soko Stuttgart zu sehen war und eigentlich im Sommer schon gut gebucht ist, wurde von der Nominierung überrascht. Er hofft, die Termine aber koordinieren zu können. Sigot überzeugte die Jury mit einem zehnminütigen Video eines Auftrittes, in dem er speziell Alltagsbeobachtungen und Kindheitserinnerungen humorvoll aufarbeitet. „Er hat eine sehr originelle Herangehensweise und einen schön absurden Blickwinkel“, begründet Festival-Organisator Tilman Luke, der am Ende des Events auch den jungen Künstlern Gelegenheit zum Auftritt gibt.