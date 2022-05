Straßenverkehr dröhnt vielen Menschen in den Ohren

Mehr als eine Viertelmillion Niederösterreicher betroffen

Mehr als eine Viertelmillion Niederösterreicher über 16 Jahre leiden unter Verkehrslärm, die meisten davon unter den Folgen des Kfz-Verkehrs. Nur 44.000 geben Flugzeuge, 18.000 die Bahn als Ursache ihrer Beschwerden an. „Der hohe Geräuschpegel durch Autos, Lastwagen sowie Motorräder und Mopeds ist also die größte Lärmbelastung in Niederösterreich“, fasst Lina Mosshammer zusammen. Die Expertin vom Verkehrsclub (VCÖ) nennt auch die Folgen: „Dauerhafte Belastung durch Verkehrslärm macht krank.“ Schlafstörungen und Konzentrationsschwächen können ihre Wurzeln im Straßenlärm haben. In weiterer Folge steige auch die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen an und damit das Schlaganfallrisiko.