Forscher entschlüsselten pflanzliche Zellmaschine

„Wir brauchten etwa ein Kilo junger Blätter, um genügend Pflanzenmaterial zu erhalten. Es war also klar, dass „Arabidopsis“ aus Laborkulturen nicht ausreichen würde“, erklärte Kandolf in einer Aussendung des Instituts für molekulare Pathologie (IMP) in Wien. Aus diesem Grund griff sie zu einer naheliegenden Alternative: Sie ging in den nächsten Supermarkt, kaufte den Bestand an Babyspinat auf, zerkleinerte alle Blätter und begann mit der Extraktion.