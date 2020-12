„Naturwissenschaft hängt mehr an der Sprache“

Die Lage in den Krankenhäusern ist nach wie vor ernst, Deutschland denkt einen zweiten harten Lockdown an und unsere Volksschüler sind in Mathematik durchaus auf Zack: das sind unsere Themen heute am Mittwoch den 9. Dezember bei den Krone-News mit Damita Pressl. Zugeschalten ist Bildungsexperte Daniel Landau; er erklärt, warum unsere Schüler in den Naturwissenschaften nicht so gut abschneiden, wie in Mathe.