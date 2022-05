Große Gefahr: Zwei Alko-Unfälle in einer Nacht

Am Sonntagnachmittag hatte ein 28-Jähriger wohl schon untertags viel zu viel getrunken. Als er gegen 16.30 Uhr ins Auto stieg und von St. Ruprecht nach Mitterdorf an die Raab fuhr, war er schon schwer alkoholisiert. In einer leichten Kurve kam er von der Straße ab, durchschlug einen Zaun und prallte in einen Hochspannungsmasten. Die Straße war vier Stunden lang gesperrt, der 28-Jährige blieb wie durch ein Wunder unverletzt.