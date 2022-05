Betrunkener (21) baut Unfall: 17-Jährige stirbt

Der 21-Jährige aus Graz-Umgebung fuhr am Sonntag gegen 2.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Pleschstraße von Kehr und Plesch kommend in Richtung Gratwein. Ein 19-Jähriger und eine 17-Jährige saßen ebenfalls im Auto. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug plötzlich in einer Kurve von der Straße ab. Wie sich später herausstellte, war der Lenker laut Polizei „stark alkoholisiert“. Der Wagen touchierte mehrere Bäume und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand.