Bursch (20) wurde in der Nacht in Linz verprügelt

„Mein Sohn hat es mir so erzählt: Er ist am Sonntag kurz nach Mitternacht am Hauptplatz beim alten Finanzgebäude die Stufen hinter untergegangen. Plötzlich schlägt ihm einer von mehreren Burschen ins Gesicht. Er hat den gar nicht richtig gesehen, weiß nicht, warum er zugeschlagen hat. Vielleicht, weil mein Sohn eher unscheinbar ist, nicht so aussieht, als ob er sich wehren könnte“, sagt die Mama eines 20-jährigen Linzers.