Zwei Patienten in Spital in Südafrika erschossen

Ein Mann hat in einem Krankenhaus in Südafrika zwei Patienten und einen Polizisten erschossen. Nach Polizeiangaben hatten Beamte den wegen einer anderen Straftat Verdächtigen am Samstag zu einer medizinischen Behandlung in ein Spital in Kapstadt begleitet. Dort entriss der 35-Jährige einem der Polizisten seine Dienstwaffe und schoss ihm in den Kopf, bevor er zwei Patienten tötete. Weitere Polizisten konnten ihn schließlich entwaffnen.