Großer Ansturm in wenig blumigen Zeiten

Hortensien und Margeriten verkaufen sich am Muttertag besonders gut, erzählt Andreas Lindner. In seiner Gärtnerei in Siezenheim herrscht am Samstagnachmittag reger Andrang, Parkplätze sind zeitweise ein rares Gut. Generell ginge der Trend von Schnittblumen hin zu Blumenschalen und Arrangements in Töpfen, so Lindner. „Die Leute wollen einfach etwas, von dem sie länger etwas haben“, meint Lindner.