Zu wenig Tierärzte in Salzburg

„Das Problem ist, dass es so wenige Studienplätze für Veterinärmedizin gibt“, kritisiert die Salzburger Tierärztin Alexandra Hofmann. Lediglich 223 Plätze stehen in Wien, am einzigen Studienstandort Österreichs, zur Verfügung. „Viele Deutsche kommen nach Wien zum Studieren und kehren nach dem Abschluss wieder in ihre Heimat zurück. Dadurch fehlt es hier bei uns an Tierärzten“, so Hofmann. Diese Hürde müsse überwunden werden. Denn: Die Tiere sind die Leidtragenden der Situation.