Donauinsel-Flair am Linzer „Krone“-Fest

Trotz aller Schwierigkeiten war das Linzer „Krone“-Fest im Jahr 2021 eines der wenigen Großevents, das mit Erfolg über die Bühne gehen konnte. Die neue Location kam dabei so gut an, dass laut und mit Begeisterung verkündet werden kann: Das Fest bleibt am Urfahraner Marktgelände und wird 2022 sogar noch erweitert!