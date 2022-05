Spürhund „Kliff“ erschnüffelte Drogen in Spielzeug

Der Spürhund, ein zehnjähriger belgischer Schäfer, bewies einmal mehr den richtigen Riecher und entdeckte mehr als ein halbes Kilogramm Cannabis und mehr als 150 Gramm Kokain, die im Anschluss sichergestellt wurden. Die Suchtmittel wurden unter anderem in einem Hohlraum entdeckt, der in ein Spielfahrzeug in Form einer Biene eingebaut war. Das Versteck im Unterbau des Spielzeugs war gefüllt mit zwei Paketen, die über 500 Gramm Cannabis in unterschiedlichen Aggregatzuständen enthielten.