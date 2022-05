Gedenkstätte für NS-Opfer beim Klinikum Klagenfurt

Betroffen waren vor allem psychisch sowie körperlich kranke und beeinträchtigte Menschen, die in der sogenannten Irrenanstalt, wie auch am Gelände des Zentrums für Altersmedizin in Klagenfurt untergebracht waren - und genau dort ist am Freitag der „Weg des Erinnerns“ mit einer neuen Gedenkstätte eröffnet worden.