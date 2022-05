Erste Neuverpflichtung für Salzburgs Eisbullen

Mit seinen Qualitäten bestach Robertson unter anderem in den Play-offs 2020/21 als der im Bozen-Dress punktbester Verteidiger war. Bulls-Trainer Matt McIlvane zur Verpflichtung: „Wir versuchen immer, Spieler mit Charakter und Führungsqualitäten ins Team einzubauen. Dennis bringt beides mit. Er war in seiner Zeit in der ICE Hockey League einer der härtesten Verteidiger. Jetzt sind wir froh, ihn in unserem Team zu haben.“