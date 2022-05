Simulierte Atomangriffe ++ Explosion in Krems

Russland simuliert atomare Angriffe und denkt an eine Generalmobilmachung der Armee. Und: In Krems explodiert heute eine Halle bei einem Chemiewerk. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Das sind unter anderem die Themen der Krone News am Donnerstag, den 5. Mai, mit Carsten-Pieter Zimmermann.