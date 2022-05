Öbster fühlt mit Wacker: „Lässt mich nicht kalt“

Ein Drama in mehreren Akten: So könnte man die letzten Wochen von Wacker Innsbruck zusammen fassen. Der Traditionsklub kann am Freitag zwar sein Heimspiel gegen Horn in der 2. Liga bestreiten. Aber Siegprämie gäbe es keine mehr, der VIP-Klub bleibt geschlossen. Möglicherweise sperrt bald der ganze Klub zu. Acht Spieler sind ablösefrei gegangen, die März- und April-Gehälter wurden nicht überwiesen.