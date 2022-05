Wernersdorf: Eine Reise ins Reich des Schilchers

In der Gemeinde Wies gibt es zahlreiche Wanderwege, die sich Themen wie Geschichte, Bergbau, Wein und auch dem Dichter Hans Kloepfer widmen. Auf dem „Emmaus-Winzerweg“ wandern wir in das Herzstück des Schilcheranbaues, in und rund um das Schilcherdorf Wernersdorf. Abwechslungsreiche Wegabschnitte zeichnen diesen Tourentipp aus: Es geht durch besiedelte Gebiete, über Streuobstwiesen, an Feuchtflächen vorbei, durch Wälder und Weingärten.