Polizei außer Dienst stoppte Dieb in Drogerie

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Ein Polizist war Montagnachmittag gerade in seiner Freizeit zufällig in einer Drogerie in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) einkaufen. Ein Mann (47) wollte sich mit Parfums und Hygieneartikel in Wert von mehreren Hundert Euro davonmachen - der Beamte konnte ihn aufhalten.