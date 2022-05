Spieltag #30: Prognosen vom Panther Michi Konsel

Spieltag 30 steht an und für die Altacher geht es in den letzten drei Spielen um alles! Die Vorarlberger benötigen im Duell mit Ried einen Sieg, um vom Ligaerhalt träumen zu dürfen. Ansonsten bleibt die Frage, ob die WSG aus Tirol weiterhin den siebten Platz behaupten kann. In der oberen Tabellenhälfte geht es vor allem für die Wiener Vereine um die internationalen Plätze - Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel stimmen Sie die kommende Runde ein!