„Es wird um viel Geld gehen“

Ein Anbau für’s Gemeindeamt, die Sanierung der Aufbahrungshalle, neue Tennisplätze und der komplette Neubau der Eisenstraße – das sind nur ein paar Projekte, die die Gemeinde Strobl in den kommenden Monaten und Jahren beschäftigen werden. „Da geht es um viel Geld“, sagt Bürgermeister Josef Weikinger. Circa zwei Millionen Euro will man in den kommenden zwei Jahren alleine für den Anbau des Gemeindeamtes investieren.