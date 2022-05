Krallt sich der LASK Kühbauer als neuen Trainer?

Zahlreiche Dispute in der Vergangenheit

Zeigt, wie beliebt Kühbauer zumindest bisher beim LASK war. Von dem inzwischen aber auch Werner geschieden ist, weshalb in Linz nur noch Gruber das Sagen hat. Doch auch der legte sich schon mit Kühbauer an, als er über dessen Elf 2018 sagte: „Keinen unserer Spieler würde ich gegen die ganze Mannschaft von Rapid tauschen - denn Charakter kann man nicht kaufen!“ Damit stellt sich die Frage: Können LASK und Kühbauer mit der Vorgeschichte überhaupt zusammenfinden? Zumindest die Gerüchteküche in Klagenfurt sagte „Ja!“