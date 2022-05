Kinder-Bollerwägen und andere praktische Lösungen

Was kann man sich Gemütlicheres vorstellen, als mit einem Wagen zum Strand oder in den Park zu gehen, der nicht nur den Kindern Platz bietet, sondern auch genügen Kapazitäten für weiteres Gepäck (Einkauf, Spielzeuge, Taschen, etc) hat? Vor allem von Frühling bis Herbst sind Bollerwägen extrem praktische Lösungen für kleinere Ausflüge.