Wenn die Kinderpsyche Hilfe braucht

Corona-Krise, Krieg, individuelle Nöte – was in den Köpfen und der Psyche unserer Kinder vorgeht, bleibt oft im Verborgenen. Nicht immer öffnen sich vor allem Jugendliche ihren Eltern. Übrig bleibt die Frage, ob und wie die altersbedingt unfertige Psyche mit Problemen zurechtkommt und umgeht. Vieles passiert in den Schulen und 2008 ist eine wichtige Entscheidung des Landes Tirol und der Schulerhalter „passiert“: die Einführung der Schulsozialarbeit, kurz Schuso genannt. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind in Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen anwesend, um in vertrauensvoller Beziehung Kindern und Jugendlichen als Ansprechpartner zu dienen, wenn es Probleme gibt. Nicht minder wichtig ist diese Präventionsarbeit, um Problemen im Voraus den Wind aus den Segeln zu nehmen.