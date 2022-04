Betonschlacke im Dorfbach Söll: 70 Forellen tot

Am Freitag gegen 17.30 Uhr bemerkte ein Anrainer im Gemeindegebiet von Söll, dass im Dorfbach, vom Ortszentrum kommend bis zum Bereich der Volksschule Söll, mehrere verendete Fische im Wasser trieben. Außerdem konnte der Mann an einigen Stellen weißen Schaum am Bachufer feststellen.