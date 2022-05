Bienen-Luft hilft Lungenkranken

Der Andrang auf Haslauers Therapiestation ist groß. „Es funktioniert in der Bienenflug-Saison von Mai bis September. Vergangenes Jahr hatten wir tausend Patienten, heuer gibt es schon mehr als 1500 Anmeldungen“, erzählt er. Zu den Sitzungen kommen Allergiker, Long-Covid-Patienten oder Menschen mit Lungenkrankheiten. So auch Marlene Jungherr, die an einer Lungenkrankheit leidet. „Laut dem Lungenfacharzt gelte ich nun aber als geheilt“, sagt sie. Auch bei Allergikern sind die Aussichten vielversprechend. „Normalerweise brauchen sie sechs Sitzungen und sind dann beschwerdefrei“, sagt Haslauer. Seine Therapiestation ist die erste in Österreich, die zweite steht in Mauterndorf in den Startlöchern. „Wir werden Mitte Mai starten“, erzählt Imker Bernhard Moser.