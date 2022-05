Sicherer Start in die Saison

Auch Vereine bieten Trainings an

Aber auch einzelne Bikerclubs veranstalten Fahrsicherheitstrainings, so wie der Verein „Die Gänse“ aus Bad Sauerbrunn. Dieses Wochenende hält der Verein eine Trainingseinheit ab, um Biker fit für die Saison zu machen. Auch das Auffrischen der Kenntnisse in Erster Hilfe steht dabei auf dem Lehrplan. Neben dem theoretischen und praktischen Rüstzeug gehört auch eine gute Schutzausrüstung zum sicheren Motorradfahren dazu. Der Gesetzgeber schreibt lediglich einen Helm vor. Sinnvollerweise trägt man auf der Tour jedoch auch eine spezielle Motorradjacke- und Hose sowie Lederhandschuhe. Ein Rückenprotektor, der die Wirbelsäule und somit vor einer Querschnittslähmung schützt, ist ebenfalls empfehlenswert. Durch all diese Maßnahmen wird das Verletzungsrisiko im Fall eines Sturzes enorm gemildert. Die „Krone“ wünscht allen Bikern Gute Fahrt!