Ein „Tag der Arbeit“ wie früher soll es heute sein

LH bespricht die Energieprobleme

Landeschef Thomas Stelzer besucht am 1. Mai die Mitarbeiter des Unternehmens Smurfit Kappa in Nettingsdorf. Im Zentrum steht laut ÖVP ein Austausch über die großen Herausforderungen im Energiebereich. Zusätzlich wird sich Stelzer mit einer Online-Mai-Ansprache heute um 17 Uhr an seine Landsleute wenden.