Rote für Impfpflicht: Es hagelte Parteiaustritte

Der 1. Mai, der höchste Feiertag der Sozialdemokratie, ist für die Roten stets ein guter Zeitpunkt für einen „Kassasturz“: Derzeit hält man bei einem Mitgliederstand von 20.000 in der Steiermark, was SPÖ-Landesgeschäftsführer Günter Pirker durchaus zufrieden stimmt. Denn eine Zeit lang schaute es ziemlich düster aus, da flogen den Roten die Parteibüchln nur so um die Ohren. Grund: die Zustimmung der SPÖ zur Impfpflicht. „Da hatten wir hundert Parteiaustritte“, so Pirker. Durch Werbeaktionen konnte man aber wieder Boden gutmachen.