Salzburg: Haushalte von Russen-Gas wenig abhängig

Der russische Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien beschert dieser Tage vielerorts Sorgenfalten – längst nicht nur in der Industrie. Gasheizungen gibt es auch in Salzburg. Allerdings nicht so gehäuft wie in anderen Bundesländern. „Im Osten wird deutlich mehr mit Gas geheizt“, sagt Bettina Ometzberger von der E-Control.