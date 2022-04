Genbank bewahrt die ältesten Kulturpflanzen Tirols

Der Grundstein wurde vor 100 Jahren gelegt

Die Renaissance der alten Sorten ist jedoch nur möglich, weil vor 100 Jahren der Grundstein für eine außergewöhnliche Sammlung gelegt wurde: die Tiroler Genbank. 1922 dokumentiert der Agrarwissenschaftler Erwin Mayr für seine Doktorarbeit die ersten alpinen Getreidelandsorten. So fing alles an. Als NSDAP-Mitglied erhielt der gebürtige Salzburger Mayr ab 1938 die Möglichkeit, Pflanzenzuchtfelder im Gau Tirol und Vorarlberg anzulegen. Die Nationalsozialisten wollten bei der „Volksernährung“ unabhängig von anderen Ländern sein. Auch nach dem Krieg sammelte Mayr im Auftrag des Landes weiter und bewahrte so die genetischen Daten von Pflanzen, die ab den 1950er Jahren in rasanter Geschwindigkeit von neuen Züchtungen für die Massenproduktion verdrängt wurden.