Audi- und Mercedes-Bande nach 10. Coup geschnappt

Weil ein Grieskirchner, dem sein Auto geklaut wurde, so schnell Alarm schlug und die heimische Polizei so gute Kontakte zu den Kollegen in Tschechien hat, wurden vier Seriendiebe gefasst. Die Polen hatten sich auf Audi und Mercedes spezialisiert und schon zehn Pkw im Wert von 400.000 Euro gekapert.