Viel Frauenpower verpackt in Tarnfarben

Exakt 67 Soldatinnen arbeiten beim Salzburger Bundesheer. Damit liegt die Frauen-Quote bei fünf Prozent. Beim „Girls Day“ gestern in der Schwarzenbergkaserne war die Mission klar: Junge Frauen für eine Karriere beim Bundesheer zu begeistern. 30 interessierte Frauen kamen in die Schwarzenbergkaserne, um einen Einblick in das Heeresleben zu bekommen.