Attacke: Wilder Stier mit Schusswaffe gestoppt

Die Odyssee begann am Mittwoch gegen 16.20 Uhr, als der Stier in Rankweil die Holzwand seiner Stallung durchbrach. Der Weg des Ausreißers führte zunächst in Richtung L52 und dem Mühlbach. Nachdem sich das Tier anfänglich ruhig verhalten hatte, rannte es auf der zu diesem Zeitpunkt stark befahrenen L52 in Richtung Meiningen davon. Dabei kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit den Verkehrsteilnehmern. Der Stier konnte anschließend aber in Richtung der Stallung in eine umfriedete Wiese getrieben werden. Auf den letzten Metern witterte der Stier offenbar den drohenden Verlust seiner neu gewonnen Freiheit, drehte plötzlich um und rannte auf einen Polizisten zu. Der Beamte sah sich infolge des plötzlichen Angriffs gezwungen, mittels Schusswaffengebrauch die drohende Attacke abzuwenden. Er blieb unverletzt.